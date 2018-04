Estos son los detalles de la participación del artista salvadoreño que está impresionando en el festival Coachella

Si pensabas que el festival Coachella se reducía solo a música y moda, lamentamos decirte que es mucho más que eso. El arte también está presente dentro de este famoso evento, y reúne a diversos artistas para que creen increíbles obras en el lugar donde se lleva a cabo. Simón Vega, artista contemporáneo salvadoreño, fue uno de los escogidos para participar este 2018 y nos brindó los detalles de su espectacular estructura, que está de exhibición en el festival.

¿Cuál fue su reacción y su expectativa al ser escogido para participar en el festival Coachella?

La selección en sí fue un proceso que tomó tiempo y varias entrevistas. Ellos primero vieron una obra mía en el museo PAMM de Miami, que fue lo que primero les llamó la atención. Luego me hicieron una visita de estudio en La Libertad. Cuatro meses más tarde visitaron mi exposición individual en el museo MADC en San José, Costa Rica, sin decirme, en ningún momento, que pensaban en seleccionarme para el festival, aunque quedaba claro que había un interés. Unos meses más tarde me pidieron enviar algunas ideas y bocetos, pero no fue sino hasta como seis meses después del primer contacto que me dieron la luz verde.

Claro, fue una supernoticia por el nivel y escala del festival, pero también significaba un gran reto e implicaba una gran responsabilidad. Además no pude decir mucho porque tenía que haber mucha confidencialidad al respecto.

¿Cómo ha sido su experiencia en el festival?

Como artista: increíble. La posibilidad de tener este tipo de recursos para realizar una obra de esas dimensiones es un sueño. Los directores de arte confiaron 100 % en mi visión a lo largo del proceso y me apoyaron en todo sentido para realizarla. Fue difícil en algunos aspectos, pero por lo general fue un verdadero placer llevar a la realización este gran proyecto.

Como espectador, el festival es mucho mejor e interesante de lo que esperaba, sobre todo musicalmente y en el arte; la organización y la logística son alucinantes también. Lo disfrutamos muchísimo.

¿Cuánto tiempo se tardó en elaborar su obra, qué tipo de materiales utilizó y de qué tamaño es?

La conceptualización y diseño me tomaron unos cuatro meses y la construcción de los módulos tomó otros cuatro meses, trabajando con un gran equipo: arquitectos, ingenieros, constructores, equipo de luz, etc.

La obra mide 15 metros de alto, 50 de largo y 30 de ancho. Está elaborada con muchos materiales, entre ellos madera, lámina metálica corrugada, otras láminas metálicas, manteles de comedor, palmeras y plantas vivas, más otros materiales y objetos encontrados. También tiene un gran trabajo de iluminación y humo.

¿Qué significado tiene?

Esta obra es parte de mi serie ‘Tropical Space Proyectos’ que a través de una fusión entre alta tecnología espacial y los materiales y métodos de construcción de la arquitectura informal en El Salvador y el tercer mundo, comenta acerca de las disparidades sociales y de clases. En un sentido histórico y político, la obra retoma la ‘Carrera del Espacio’, una competencia militar y científica entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que sirve como analogía a la competencia por dominio mundial entre comunismo y capitalismo, y comenta acerca de los efectos de la Guerra Fría en El Salvador, como la polarización política y social. Para esta escultura en particular, me basé en la estación espacial soviética MIR, este nombre ruso significa ‘mundo’, ‘paz’ y ‘aldea’. La estación espacial es una gran aldea del tercer mundo, un sueño de ciencia ficción amarrado por los límites y la pobreza, pero propulsionado por la creatividad y el ingenio.

¿Qué representa para usted su creación artística en uno de los eventos más famosos del mundo?

Sin duda es una gran oportunidad para llegar a un público mucho más amplio que el que constituye el mundo del arte contemporáneo, que es mucho más reducido y elitista. La proyección de la obra en redes y su interacción con un fenómeno cultural tan grande e importante internacionalmente es muy positiva para la obra en general.

Creo que es importante pensar en el pasado y cómo afecta nuestro presente, en el futuro y cómo podemos generar puentes entre grandes divisiones para una comunidad más integrada y pacífica.

¿Qué aporte tendrá su participación en Coachella en la visión que tiene el mundo del arte salvadoreño?

He trabajado mucho para que la obra tenga muchos elementos de la idiosincrasia vernácula de nuestro país, referencias específicamente salvadoreñas como los materiales, rótulos, telas de mantel de comedor, etc. Pero histórica y políticamente la obra tiene connotaciones más serias y profundas. Por otro lado, me interesa hablar del futuro, de las nuevas comunidades y nuevas utopías en este mundo cada vez más distópico. Creo que en El Salvador y el tercer mundo en general hay soluciones y elementos de supervivencia dignos de analizar y estudiar, entre ellos, la apertura, la generosidad y el humor.

Si quieres seguir más de cerca su trabajo, puedes visitar su sitio web: www.simon-vega.blogspot.com o seguirlo en Instagram como @simonvegaestudio.