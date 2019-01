Estos son los nuevos platillos que te esperan en Denny's

Denny's, como parte de su innovación constante, te trae novedosos platillos que te sorprenderán por la combinación de sus ingredientes y por su forma de preparación. Se trata de interesantes opciones para disfrutar junto a tu familia y amigos, dentro del mejor ambiente.

Empieza tu mañana con El Chipotle Bacon Cheeseburger Omelette. Se trata de una innovación culinaria preparada a base de un omlette de tres huevos con carne molida de hamburguesa, salsa chipotle con un toque de picante, así como tocinos desmenuzados.

La opción incluye la mezcla de pimientos, cebolla, champiñones salteados, queso chedar derretido, así como aderezo chipottle. ¿Se te anjoja? Pues te contamos que esta opción también se acompaña con unas deliciosas papas hash browns, frijoles fritos o rancheros. Además, puedes elegir entre pan integral, pan blanco o tortillas de maíz.

Ahora bien, si eres de aquellos que prefieren una opción más light, se encuentran disponible el Turkey Omelette. ¿Cuáles son sus ingredientes? Esta opción es a base de un omelette de tres claras de huevo, jamón de pavo, pimientos, cebollas y champiñones salteados. El queso fresco, el aguacate, la salsa verde y el pan integral son los acompañamientos. Al igual que el Chipotle Bacon Cheeseburger Omelette, también puedes elegir pan blanco o tortillas de maíz.

Para la hora del almuerzo, te espera el Chicken Chilaquiles, un platillo al estilo mexicano que puede degustarse como aperitivo para compartir o bien, como plato principal. Este contiene crujientes tostadas, pechuga de pollo desmenuzada, salsa verde, frijoles licuados, salsa de queso pepper jack, queso rallado, rodajas de chile jalapeño y crema.

"Todos los platos son muy abundantes, como es el estilo de Denny's. Los clientes ya han comenzado a probarlos y han quedado muy satisfechos en cuanto a calidad y sabor. Son platillos bastante aceptados. Son ideales para el desayuno y el almuerzo, pero están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana", comenta Ulises Alfaro, jefe de mercadeo de Denny's.

Novedad en bebidas

Denny's también se caracteriza por su constante innovación en bebidas frescas y bebidas calientes, es por eso que no debes perderte el delicioso sabor del Strawberry Smoothie, una exquisita mezcla de fresa y miel, ideal para refrescar tu tarde.

Para acompañar una charla amena, te espera el Café Affogato. Esta es una combinación de dos elementos famosos de la gastronomía de Italia: lleva dos bolas de helado de vainilla inmersas en café expreso. Arriba, se le coloca un toque de crema chantillí y chocolate hot fudge.

Servicios y promociones permanentes

Denny's mantiene alianzas con empresas de entregas a domicilio, tales como Uber Eats, Hugo App, Gourmet Express y Get My Food. Próximamente, el establecimiento establecerá convenio comercial con "Tu vida fácil". Aprovecha las plataformas digitales para degustar el sabor de Denny's.

Para mayor comodidad, haz uso del servicio To Go. Solo tienes que llamar al 2223-3700 para reservar tu pedido y pasar por él cuando ya esté listo.



Recuerda que los adultos mayores tienen el 20% de descuento en su consumo. Además, está disponible la promoción "El cumpleañero come gratis".

Para oficinistas o empresarios, se encuentra el Fast Menú, con variedad de opciones que incluyen pastas, ensaladas, sándwiches y platos a base de pollo. El pedido es servido en 10 minutos o es gratis, válido de lunes a viernes, de 11 A.M a 2 P.M.

De igual manera, se encuentran las Tardes de Café y Té Gratis: por la compra de un postre, estas bebidas son gratis. Aplica de lunes a viernes, de 2:30 a 6 P.M. Además, todos los miércoles, encuentras dos milkshakes por $4.50.

Encuentra a Denny's en la Zona Rosa, colinia San Benito, sobre la Avenida La Capilla, frente a redondel Italia.

Sigue a Denny's a través de Redes Sociales. Búscalo en Facebook e Instagram como "Denny's El Salvador" y en Twitter como "@DennysESA".