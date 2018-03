Estrategias efectivas para la regeneración muscular

Ana Cristina Gutiérrez, especialista con amplios conocimientos en el área de nutrición: humana, clínica y deportiva.

Luego de unas sesiones duras de ejercicio, realizado para conseguir el físico adecuado, debes recuperarte bien. La recuperación aumenta la energía y la capacidad muscular para que tu cuerpo pueda responder de manera favorable al ejercicio y así evitar las lesiones.Para tener una rápida recuperación muscular se pueden poner en práctica algunas estrategias que nos brinda Ana Cristina Gutiérrez, nutricionista regional procedente de Costa Rica. Presta atención para que puedas hacer uso de ellas.La nutricionista costarricense explica que la forma más efectiva de lograr la recuperación muscular consiste en tener un adecuado descanso, una conveniente alimentación que incluya: proteínas, que pueden obtenerse con fuentes alimenticias y/o suplementos alimenticios; carbohidratos, los cuales aportan energía para reponer las que se han perdido durante el ejercicio. La especialista agrega que también se debe hacer un estiramiento adecuado.Por otro lado, también indica que la hidratación adecuada es importante, ya que si la persona pierde muchos electrolitos, puede perder elementos como sodio, potasio y magnesio, minerales importantes para la transmisión del impulse nervioso, el cual, si no se lleva adecuadamente, puede producir calambres musculares.De manera más puntual, para tener una recuperación muscular rápida, Gutiérrez sugiere poner en práctica estas estrategias:1. Come los alimentos apropiados (proteína + carbohidrato).2. Consume un suplemento nutricional adecuado en el tiempo adecuado, es decir, en la ventana metabólica.3. Hidrátate correctamente.4. Descansa ocho horas en la noche y toma un descanso durante el día si te has sometido a una actividad física intensa.