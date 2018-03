Estrategias para ser positivo

Lee también

Los superiores no siempre tienen la razón, pero es necesario saber cuándo es conveniente expresar tu punto de vista, buscar el momento idóneo de dar opiniones es la mejor opción, porque no siempre serán bienvenidas. Es importante comprender que parte del compromiso laboral es colaborar con el éxito de tu jefatura, todos aprendemos conforme el tiempo avanza, la jefatura reconocerá tu iniciativa sí logras generar un impacto positivo.Aceptar tus errores habla muy bien de las personas, crear una mejor relación con las jefaturas y los compañeros, permitiendo aprender más en áreas difíciles. Las justificaciones agravan las faltas, además resulta más grata una persona que comete errores, pero sabe cómo afrontarlos.Cumplir con lo asignado habla muy bien de la persona, transmite la seriedad y la calidad en el trabajo que se hace, al no cumplir con eso, es posible que el jefe comprenda porque conocerá la forma que trabajas, y tendrás otra oportunidad. Anticípate a los requerimientos necesarios. Haz listas de prioridades para organizar y cumplir con todo lo solicitado, además te proporcionará tiempo para avanzar en futuras asignaciones.Es necesario saber llevarse bien con todo el equipo de trabajo, en más de alguna ocasión necesitaras de su ayuda.Hay que mantener los problemas personales lo más distante posible del trabajo. Caso contrario, el conflicto personal se verá reflejado en el desempeño y actitud hacia los que te rodean.