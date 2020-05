Desde antes de las elecciones hablemos de si es necesario o no que tengamos servidores públicos con educación más allá del bachillerato. Sigue siendo un tema relevante, especialmente en estos momentos de crisis, donde son ellos quienes dan la pauta para tomar decisiones que afectan a millones de personas. La importancia de insistir en preparación académica pasa precisamente por comportamientos de funcionarios como Bukele. Solo quien no valora la educación piensa que esta no va más allá de memorizar información, o aprender a hacer modelos financieros, o a usar Excel, o a usar un programa de diseño. El valor de la educación va más allá de lo técnico.

