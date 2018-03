Evita el riesgo de contaminación de los alimentos

-Asegúrate de que el lugar donde compres sea limpio.

-Fíjate si ciertos tipos de comida están en bolsas separadas

-Si vas a comprar alimentos enlatados

-En el caso de que acostumbres adquirir alimentos congelados

-Al momento de seleccionar huevos

-Los alimentos se conservan mejor si se mantienen en la refrigeradora.

Al momento de cocinar, toma en consideración lo siguiente:

La salud de tu familia está en tus manos, sobre todo cuando eres la responsable de preparar los alimentos que tus seres queridos consumirán. La tarea de mantenerlos en buenas condiciones empieza desde el momento de su elección en el supermercado o en cualquier otro lugar que decidas adquirirlos.Evalúa cómo está el piso, el color de las paredes y el personal que atiende, ya que estos son factores que reflejan la buena higiene en el manejo de los alimentos.para evitar, por ejemplo, que la sangre de un trozo de carne se vaya a derramar accidentalmente sobre el pan., fíjate bien que las latas no estén rotas ni golpeadas. Nunca compres productos que ya estén abiertos o que hayan perdido parte de su contenido., no los compres si están dañados, abiertos o aplastados de las puntas., procura que estos sean frescos. Mira si vienen limpios y que no venga ninguno roto o que esté pegado al cartón.Estos no deben estar fuera de esta por más de dos horas. Si sobrepasas este tiempo, facilitarás que las bacterias se apoderen de estos.-Lávate las manos y limpia las tablas para cortar, así como los utensilios y las superficies que te sirven para preparar los alimentos.-Separa las carnes, el pollo, el pescado y los mariscos crudos de aquellos alimentos que se están a punto de consumir.-Mantén la refrigeradora a una temperatura menor de 4.5 grados centígrados y guarda en esta los alimentos que se pueden echar a perder.Practica estas sencillas medidas y disfruta de sabrosos platillos de la manera más saludable. ¡Tu familia lo agradecerá!