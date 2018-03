Exponga a un vivo

¿Hacer trampa en la fila? ¿Usar el carril auxiliar? ¿No ceder el paso? ¿Doblar en “u” donde no se puede? ¿Alguna vez ha hecho algo así? ¿Alguna vez ha visto a alguien hacerlo?

La respuesta a la segunda pregunta seguramente es afirmativa, porque en El Salvador existe una especie de regla o cultura implícita instalada que reza “el mundo es de los vivos”. ¡Ay de aquel que no aplique dicho célebre lema! Pues en primer lugar no sobrevive, y en segundo lugar, no forma parte del grupo de “los vivos” y eso es ser el eslabón más débil de la cadena y no gozar de respeto.