FODES: el boicot a los municipios más pobres

Durante casi un año, Hacienda no transfirió el FODES a las 262 alcaldías del país. Esta fue una acción intencional, explicó la Corte de Cuentas de la República, porque dicha institución decidió priorizar otros gastos. Así, Hacienda pasó de largo de lo establecido en la Ley de Presupuesto y en la Constitución de la República. Además, dejando entrever su interés político, el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que esta transferencia se haría, tal vez, después de las elecciones legislativas. De este modo, el gobierno central logró ahogar a los municipios que necesitan de este ingreso para no dejar de operar. Ahí, los afectados no fueron los alcaldes, fue la población.