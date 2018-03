Las faldas midi se convirtieron en tendencia allá por 1920 cuando se buscada renovar la falda clásica que se había usado hasta ese entonces. En la actualidad son un must have para tu armario pues, aunque muchas mujeres consideren que no, es una falda que le favorece a todo tipo de cuerpo solo hay que saberla combinar para que sacarle provecho. Encuentra aquí algunas de sus características:



- Las faldas midi se caracterizan por tener un largo debajo de las rodillas, a la altura de media pantorrilla o un poco más arriba.

- Existen dos estilos de estas faldas: tubo o acampanadas. Las primeras entalladas al cuerpo y las segundas son las conocidas como falda corte A popularizadas en los 50 por el diseñador Christian Dior.

- Las faldas midi eran la prenda por excelencia en los años 50, pues la moda al ritmo del rock and roll se impuso con faldas de gran vuelo, debajo de la rodilla, llenas de color y estampados.

- Este tipo de falda se adapta perfectamente con la temporada de verano que ya está cerca, pues pueden adaptarse a un atuendo informal o elegante, según las prendas con las cuales se combinen.

Este corte de falda es tan versátil que se puede utilizar para un atuendo de oficina, como para una salida entre amigas.

Faldas midi un must have para tu armario

Para el día una falda acampanada de colores vivos y estampados puede ser una excelente opción y para la noche una falda tubo en negro será la mejor alternativa. Encuentra algunos estilos en esta selección:



Falda midi con cinturón y estampado floral (Stradivarius)

Falda midi con botones (Mango)

Falda midi en color vibrante (Stradivarius)







Falda midi con costuras (Mango)

Falda midi plisada (Bershka)