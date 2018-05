Famosas en Cannes ya lucen los diseños de la salvadoreña Lula Mena

Este 2018 ha sido un año de bendición para Lula Mena, quien por primera vez se encuentra en la ciudad francesa de Cannes exponiendo sus productos, confeccionados por artesanas salvadoreñas, en el evento más importante de cine en Europa. Particularmente, la salvadoreña se encuentra en The Cannes Lounge 2018, un espacio al cual asisten los nominados de los diferentes films del Festival de cine de Cannes. Lula Mena comparte en exclusiva con revista Ella las imágenes para el recuerdo de su experiencia.

1. La actriz francesa Frédérique Bel luce los maxi aretes de la última colección de Lula Mena. La luminaria dijo sentirse encantada y admirada por los diseños de hilos de cobre porvenientes de medidores de energía. Además, quedó impactada de la idea de reutilizar estos hilos, pues con esto se evita la contaminación del medio ambiente.

2. Otra de las famosas que han recibido parte de la colección de la diseñadora salvadoreña es Aggy K. Adams, quien ha actuado junto a Brad Pitt en la película Worl War Z.

La actriz posa en el stand de Lula Mena, durante el evento.

Más tarde, Aggy subió a sus Historias de Instagram una fotografía con el mensaje " Thank you @lulamena for the earrings. They are hand made by woman in Salvador, whom I will write about later" (Gracias @LulaMena por los aretes. Están hechos a mano por mujeres salvadoreñas, de las cuales escribiré más adelante) escribió en su historia.

3. La nueva sensación latinoamericana en la industria cinematográfica es Natalia Reyes. El próximo año la podremos ver como protagonista en el film "Terminator 6".

La actriz se encuentra en Cannes por el film colombiano "Pájaros de Verano".

4. La actriz Cristina Gallego, quien también es una de las directoras del film seleccionado en Cannes "Pájaros de Verano" recibió de Lula un clutch tejido en telar con hilos de cobre, así como los aretes con cobre y escamas de pescado. ¡Quedó fascinada!

Acá se le puede ver a la actriz luciendo los accesorios de Lula durante la premiere de su film en Cannes.

5. Durante su paso por Cannes, la diseñadora ha aprovechado sacarse varias fotos para el recuerdo junto a famosos.