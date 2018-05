Feminista, divorciada y nunca esperó por un hada madrina.  Meghan Markle, una duquesa fuera de serie

A los 11 años Meghan Markle realizó una acción que sería un pequeño referente de todo lo que una mujer puede lograr teniendo convicciones y haciendo lo que le parece correcto. Envió cartas a las mujeres más importantes del país para mostrar su inconformidad con un anuncio de televisión en el que se trataba de vender detergente usando un lenguaje sexista y se atribuía que las mujeres pertenecían a la cocina. Con esto logró que se corrigiera el anuncio. En aquel momento, seguro que no se imaginaba todo lo que la vida le tenía preparado.

La recientemente nombrada duquesa de Sussex siempre ha sido diferente, no es la típica princesa que espera por un hada madrina que le resuelva la vida. Fue actriz y estuvo divorciada, posee ascendencia afroamericana por parte de su madre y es la primera mestiza estadounidense que es aceptada y forma parte de la familia real.



Markle también creo The Tig, un sitio web en donde replanteó el papel de la mujer en la sociedad y el autoempoderamiento, y en el que escribió con el sueño de inspirar a mujeres. En 2015 la nombraron una de las representantes de ONU Mujeres por la Participación Política y Liderazgo de las Mujeres. Un año después fue embajadora global de la organización World Vision, trabajo por el cual ha visitado países en el umbral de la pobreza para llevar a cabo diversas iniciativas.



Ella no ha dejado de ser quien es ni siquiera el día de la boda. Su padre no pudo asistir al evento, así que decidió caminar parte del camino hacia el altar sola, y al pronunciar sus votos omitió la palabra “obedeceré” porque ella no planea ser la mujer que obedece a su esposo. Meghan ha mencionado que no quiere ser un florero en su matrimonio, quiere continuar trabajando en las fundaciones de la familia real. Seguro la nueva duquesa se convertirá en un miembro de la familia real que despierte interés por su forma de ser y por los cambios que traerá.



Feminista, divorciada y nunca esperó por un hada madrina. Meghan Markle, una duquesa fuera de serie

Enrique y Meghan



Los recién casados Enrique y Meghan rompen con el molde establecido. Él, un príncipe con protocolos que seguir, ha sido quien más ha dado de qué hablar en la familia real. Te contamos algunos detalles de la vida de Enrique.

Cuando tenía 12 años su vida cambió radicalmente con la muerte de su madre. Enrique experimentó una etapa de escándalos en donde la rebeldía y excesos estuvieron presentes; fue catalogado como “el príncipe rebelde”. A los 28 años fue consciente de sus problemas y buscó ayuda médica.

También destacó por prestar servicio en el ejército durante 10 años; uno de los lugares en donde estuvo fue Afganistán.



A pesar los excesos, Enrique ha buscado continuar con el legado de su madre, de quien heredó su carisma y su amor por labores humanitarias. El recién nombrado duque, al graduarse en Eton, tomó un año sabático y viajó por Australia y África, en donde fue voluntario de un orfanato.



En los últimos años ha participado en diversas causas. Organizó un concierto en el que la principal banda invitada fue Coldplay; Enrique los acompañó en el escenario. El dinero recaudado fue para apoyar a jóvenes con VIH en África. Asimismo, en sus discursos a menudo habla sobre la importancia de apoyar los derechos de las mujeres en países en vías de desarrollo.



Al conocer la historia de ambos, podemos pensar que se vienen grandes cambios en la realeza británica tal como la conocemos. De la misma forma, esperamos que Meghan continúe su labor feminista dentro de la realeza.