Fin de año, la excusa perfecta para disfrutar de una fiesta

Recibir el Año Nuevo se convierte en una fiesta en que la que recibirás muchos invitados, si festejas en casa o en la que compartirás con muchas personas, si la celebración es en otro lugar. A continuación te damos algunas ideas de cómo disfrutar del festejo de fin de año en cualquier sitio en el que te encuentres.

Para una fiesta en casa:

- Prepara una mesa variada con varios aperitivos para que tus invitados degusten durante el tiempo que departan.

- La música no puede faltar, así que prepara una lista de canciones con las que puedan bailar y cantar.

- Un carnaval en casa le pondrá sabor al momento, por eso si el presupuesto te lo permite prepara sombreros, antifaces, pitos, serpentina y confeti.

Para una fiesta fuera de casa:

- Busca las mejores ofertas de una cena bailable en algún restaurante o un hotel y reserva cuanto antes.

- Asegúrate que el plan de fiesta por el que optes cuente con entretenimiento para los niños para que ellos también disfruten.

Si aún no has decido cuál será el lugar en el que recibirás Año Nuevo, el Hotel Real Intercontinental tendrá su “2018 New Year Party” con la Sonora Dinamita con diferentes paquetes a los que puedes optar (solo fiesta o habitación + fiesta) y recibir el Año Nuevo bailando.