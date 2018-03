Finaliza investigación de choque fatal de Tesla

Lee también

La autoridad reguladora de Estados Unidos pondrá fin a la investigación del choque fatal de un auto eléctrico Tesla con sistema de piloto automático sin pedir el retiro del vehículo, reveló el jueves una fuente informada del asunto.La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte preveía realizar una conferencia telefónica en las próximas horas. La fuente, que habló bajo la condición de anonimato, dijo que Tesla no recibirá una multa, pero sí una reprimenda por confundir a los clientes al calificar al mecanismo Autopilot como sistema de conducción semiautónoma.La investigación comenzó el 28 de junio, dos meses después que un conductor que usaba Autopilot en un Tesla Modelo S murió cuando el sistema no advirtió a un camión con remolque que se cruzaba en su camino en una ruta en Williston, Florida, cerca de Gainesville.El sistema Autopilot de Tesla usa cámaras, radar y computadoras para detectar objetos y frenar automáticamente si el auto está a punto de chocar con algo. También mantiene al auto en el centro de su carril. La compañía dijo que un conductor que quiere usar el Autopilot debe reconocer que es un "accesorio de ayuda" que requiere mantener ambas manos sobre el volante en todo momento.El conductor debe estar preparado para tomar el mando en cualquier momento, agregó Tesla. El hecho de que las autoridades no busquen el retiro es una buena noticia para Tesla porque significa que la Junta atribuye el choque a error humano o bien considera que la compañía ya ha resuelto el problema, dijo Karl Bauer, director de Kelley Blue Book, una empresa investigadora de la industria automovilística.