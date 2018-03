Flexibilidad laboral para empleados felices

Lee también

Mucho se comenta de la flexibilidad laboral. Incluso las empresas colocan en sus anuncios: “Horarios flexibles a tu conveniencia”. Esta modalidad de trabajo genera beneficios debido a que los empleados se sienten más motivados y, por lo tanto, la productividad también aumenta.No obstante, el término “flexibilidad” puede generar confusión, según comenta Cecilia de González, directora-business coach de Metas & Visión, una empresa dedicada a la transformación organizacional desde los seres humanos.“Existen los horarios flexibles en las empresas, pero se debe hacer hincapié en que estos no implican desorden. Más bien se trata de establecer un orden, políticas y equidad”, manifiesta al respecto la profesional.De González comenta que una organización puede tener dos o tres opciones de horario, por ejemplo: de 9 a.m. a 7 p.m. o de 7 a.m. a 5 p.m. Las jornadas de trabajo pueden adecuarse a las necesidades de los colaboradores, en el caso de que se encuentren estudiando, cuidando a algún familiar o alguna actividad importante en su vida. Es una acomodación entre el trabajo y la vida afuera de la empresa.“Significa que usted puede elegir entre dos o tres horarios, de acuerdo a su conveniencia y siempre cumpliendo las 44 horas semanales, según el Código de Trabajo”, especifica la directora-business coach de Metas & Visión.De González expone que esta modalidad convierte al colaborador en una persona más productiva. “Al sentirse capaz de realizar actividades como el estudio o atender situaciones familiares, este se sentirá más motivado y más cómodo en su trabajo. Por lo tanto, se creará más lealtad con la empresa y la productividad también se hará presente. Empleados más felices es igual a empleados más productivos”, subraya la experta.No obstante, De González aclara que la flexibilidad de horarios solo puede aplicarse en organizaciones donde las actividades de los colaboradores no afecten la función del otro. “Pero en casos en los que se puede trabajar por su cuenta, cumpliendo compromisos de entrega con los clientes internos, podría aplicarse”, concretiza la directora-business coach.Si desea más asesoría, contacte a Metas & Visión al teléfono 2133-0800 o visite la página web www.metasyvision.com.