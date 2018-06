Fotofolio 2018: derroche de creatividad expresada en fotografías

El pasado viernes 8 de junio se realizó el evento denominado Fotofolio, en donde 36 alumnos de la materia de Fotografía Creativa, correspondiente al quinto año de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, expusieron sus trabajos de fin de ciclo. Los portafolios fueron exhibidos públicamente en el centro comercial Galerías, de San Salvador.

A lo largo del día, cientos de personas se acercaron para apreciar el trabajo de los nobeles en fotografía. Hubo momentos en los que era imposible ver de cerca cada uno de los portafolios, pues las mesas de exhibición permanecían abarrotadas.

El objetivo de Fotofolio es que la sociedad salvadoreña vea el arte que tiene en sus manos a través de estos portafolios, comentó Héctor Panameño, catedrático de Fotografía Creativa de la UJMD. Asimismo, explicó que la creación de este trabajo fotográfico inicia desde el comienzo de ciclo. "Los estudiantes crean un concepto libre, cada dos semanas tenemos una revisión de las fotografías que se incorporan para que sigan la misma línea", indicó.

Héctor Panameño, catedrático de Fotografía creativa, correspondiente al 5to. año de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UJMD.

"Se siente superchivo porque podemos demostrarle a muchas personas lo que somos capaces de hacer y ser ejemplo de cómo una persona puede desarrollarse en el ámbito de las Comunicaciones", afirmó Sofía Chew, quien presentó su trabajo fotográfico basado en contrastes y geometrías en el ambiente y en las personas. "Podemos capturar fotografías superchivas en lugares que nunca imaginamos", agregó.

Sofía Chew muestra parte de su portafolio fotográfico en cual fue presentado en Fotofolio 2018.

De igual forma, otros estudiantes jugaron con las sombras para crear impresionantes postales. Tal es el caso de Raquel Golscher, quien mediante la técnica de “Light Painting” representó su percepción de diversas emociones, sentimientos y sensaciones desde la misticidad a través de la luz. "Básicamente, uno pinta a ciegas. La oscuridad fue mi lienzo y la luz mi pincel", dijo la joven, quien bautizó su proyecto como "Pintando con luz", en el cual destacan los retratos, expresiones faciales y movimiento de manos para evocar la energía tanto interior como exterior.

"Básicamente, uno pinta a ciegas. La oscuridad fue mi lienzo y la luz mi pincel", expresó sobre su obra Raquel Golscher.

Asimismo, hubo portafolios con un trasfondo más particular, como es el caso de Jesús Vanegas, cuyo trabajo se basa en la sinestesia, la cual él padece, y consiste en la sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra. "Por ejemplo, a los colores les siento olor, sabor o textura, sin necesidad de sentirlo en el momento. Me pasa muy seguido con la música y con el cine. Mi idea era transmitir en mi portafolio lo que yo sentía a través de ciertos colores, aromas y sensaciones. Básicamente, lo que quise era mostrar eso, y sé que tal vez la gente no va a sentir lo mismo que yo, pero me esforcé para que lo llegaran a sentir", explicó.

Jesús Vanegas, muestra parte de su trabajo el cual se basa en la sinestesia, la cual él padece.

En tanto, Eduardo Martínez presentó un portafolio basado en sombras. "Decidí enfocarme en cómo las luces pueden crear diferentes formas. En mi trabajo muestro rayas, hojas, cuadrados, círculos, etc., que se pueden hacer muchas cosas con las sombras", indicó Martínez.

Las sombras fueron la inspiración de Eduardo Martínez.

Sin duda, el talento y la imaginación se dieron rienda suelta en la reciente edición de Fotofolio, con la cual quedó de manifiesto que El Salvador cuenta con un amplio talento humano en fotografía artística.

Asistentes disfrutan de los diversos portafolios fotográficos de los jóvenes estudiantes de la UJMD.

Visitantes del centro comercial Galerías disfrutaron del trabajo fotográfico realizado por los futuros comunicadores.