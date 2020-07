Frases maestras que fortalecen

En estos momentos de acontecimientos impredecibles, además de leer por entretenimiento, o por acceso a conocimientos, me gustaría comentar algunas lecturas de actualidad, frases que nos enseñan a comportarnos en esta escabrosa marcha mundial. Leo referencias sobre importancia de la literatura, no solo para recrearse y conocer sino para fortalecer el cerebro en valores humanos. Prevalece el protocolo de salvar la propia vida y las ajenas por el distanciamiento social. O muero o mato, ese riesgo de convertimos en suicidas y en victimarios, sin intención. Un virus que hasta ahora los científicos ignoran hasta dónde va a llegar. La idea "no es solo mantenerse vivo sino ser humanos", dice George Orwell.

