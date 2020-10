Fundación Campo cumple 25 años de transformar la vida de los salvadoreños

Fundación Campo cumple 25 años de trabajo y acompañamiento a las comunidades más necesitadas de la zona oriental y paracentral del país, desarrollando diversidad de proyectos a partir de las necesidades específicas de cada zona con el objetivo de transformar la vida de sus habitantes.

Gracias a la visión de solidaridad de un grupo de personas y su sueño de fortalecer el desarrollo de las comunidades de la zona oriental, se ha logrado mejorar la vida de más de 100 mil familias con la implementación de diversidad de proyectos de agua potable; perforaciones de pozos; construcción de centros escolares, pasarelas, unidades de salud, casas comunales, parques, puentes, invernaderos y casa maya, entre otros.

Fundación Campo trabaja en el fortalecimiento y liderazgo juvenil comunitario; en busca reducir la brecha de género; apoya en mejorar la infraestructura social básica; fortalece la economía familiar; y la prepara a las comunidades ante los desastres provocados por el cambio climático.

“La fundación es una institución que ha logrado generar desarrollo a través de la cooperación mutua y no a través del asistencialismo o el populismo. La institución está consciente de que hemos avanzado en muchas áreas, pero que todavía hay mucho que hacer”, afirmó el asesor estratégico de la fundación, Walberto Lazo.

De acuerdo con el director ejecutivo de la fundación, Alexi Romero, el éxito de los programas implementados se debe a que cuentan con un eje estratégico llamado “Medios de vida sostenible”, el cual “busca transformar la realidad de las comunidades, tomando en cuenta cuatro elementos fundamentales: desarrollar la parte financiera de las comunidades (…); cómo mejorar la infraestructura física social, (…); cómo en un territorio se forman redes y se organizan en torno a esa comunidad para generar desarrollo; y la parte natural, que tiene que ver con el tema de medio ambiente”, explicó.

Comunidades en progreso, un modelo innovador de trabajo

La fundación cuenta con un modelo de intervención único en la región que se basa en la participación ciudadana, las alianzas estratégicas y la cohesión social, el cual maximiza el uso de los recursos garantizando así el impacto de las intervenciones.

Comunidades en progreso se define como el conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento y la autosuficiencia de familias y comunidades rurales, a través de una caja de herramientas destinada a mejorar la organización y la capacidad de gestión comunitaria. Su fortaleza radica en el trabajo directo con líderes, jóvenes y mujeres de comunidades rurales.

La implementación de este modelo se ha convertido en un referente en cuando innovación y desarrollo dentro de las comunidades, ya que permite a las ADESCOS hacer diagnósticos comunales, generar proyectos, crear y administrar grupos de ahorro y rendir cuentas, todo con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo de las comunidades.

Por otra parte, es importante establecer el impacto generado con sus proyectos, para lo cual se utiliza una unidad de monitoreo y evaluación en donde se definen sus objetivos y metas, los cuales se están midiendo continuamente con cada proyecto ejecutado. Además de la elaboración de una memoria de labores y a través de los testimoniales, en donde beneficiados exponen cómo se ha cambiado su vida gracias a las gestiones de la fundación.

Cada vez que se finaliza un proyecto se hace un informe técnico-financiero para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, “eso nos ha llevado a ganarnos la confianza y reputación en la gente”, dijo Lazo. Lo anterior sumado a la responsabilidad con cada proyecto, ya que nunca han abandonado uno. Es así como hasta la fecha se han invertido más de 9 millones de dólares en beneficios de las comunidades.

Para la fundación, celebrar 25 años dejando huellas es muestra del compromiso adquirido por mejorar la vida de miles de salvadoreños, en la que sus aliados estratégicos como Credicampo, Fundación Gloria de Kriete, Oxfam, CRS, embajada de Japón y Telus juegan un papel fundamental para hacer posible cada uno de los proyectos.

Trabajo comunitario: una herencia que trae desarrollo

Sandra Rodríguez, secretaria de ADESCO y miembro del Comité de Ahorro Comunitario del cantón El Níspero

Son muchas huellas las que ha dejado la fundación, entre ellas la del cantón El Níspero, Jucuapa, en Usulután, donde la comunidad es tomada como ejemplo a seguir por su capacidad organizativa, el involucramiento de la juventud y los proyectos -como siembra de huertos, facilidades de crédito con Credicampo, capacitaciones, mejoras en casa comunal, entre otras- realizados gracias a Fundación Campo y sus aliados.

“Como Fundación Gloria de Kriete nos sentimos satisfechos de ser aliados estratégicos de Fundación Campo, a quienes conocimos hace 6 años durante el premio anual ‘Ayudando a quienes ayudan’, es así, que ellos compitieron con un proyecto para la zona oriental, que fue ganador de 50 mil dólares y que fue otorgado por unanimidad debido a la excelente propuesta y ejecución presentada”, afirmó doña Celina de Kriete Directora Ejecutiva de Fundación Gloria de Kriete.

“Desde entonces, hemos tenido la dicha de conocer el trabajo de la Fundación Campo, los hemos visitado y acompañado en varios proyectos y estamos asombrados por su desempeño con las comunidades rurales de la zona oriental, su impacto en los proyectos, así como el número de beneficiados que hasta la fecha tienen”, agregó la Directora Ejecutiva de Fundación Gloria de Kriete.

La Fragua trabaja para el desarrollo integral

Asimismo, en el cantón La Fragua, en Moncagua, San Miguel, han logrado tener 5 kilómetros de alumbrado público y hacerse acreedores de $10,000 del premio “Ayudando a quienes ayudan”, de la Fundación Gloria de Kriete, recursos que servirán para pagar parte de la construcción del muro perimetral para proteger el pozo y equipo de bombeo para del sistema de agua potable.

Pero las huellas no se quedan ahí, ya que apoyaron en sus estudios académicos a Lily Argueta, quien sin la ayuda de Fundación Campo no habría podido culminar su carrera universitaria ni impulsar su emprendimiento enfocado en la venta de maquillaje en San Miguel.

“La beca que me ha dado Fundación Campo para estudiar me ha ayudado a poder sostener el negocio, a invertirle dinero, de lo contrario no fuera posible”, aseguró Argueta.

Transformación continúa

Para Fundación Campo, las adversidades se convierten en oportunidades para mejorar los procesos internos y externos, lo cual se evidenció con la llegada del covid-19 que paralizó las labores de muchos sectores. Sin embargo, ellos continuaron trabajando en beneficio de las comunidades.

“Antes de la pandemia tomamos la decisión de que debíamos transformarnos en el área tecnológica (…) y la llegada del covid significó un aceleramiento de este proceso”, aseguró Romero. Se establecieron mecanismos de comunicación interna y externa utilizando las tecnologías de comunicación, proyecto que fue nombrado como “Cambio de paradigma 4.0” y que implicó la capacitación del talento humano en el uso de las herramientas tecnológicas. En el futuro esperan seguir modernizándose tecnológicamente y ponerlo a disposición de las comunidades, además de captar fondos a través de plataformas virtuales para que todas aquellas personas que deseen sumarse a su labor puedan hacerlo.

Desde su creación en 1995, la fundación ha dejado huellas que han sido posible gracias a la confianza de sus aliados estratégicos y a su modelo de intervención llamado "comunidades en progreso", el cual fue destinado a mejorar la organización y el desarrollo integral comunitario de más de 400 mil personas.