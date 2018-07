Ganadoras de Wimbledon 2018. ¿Quiénes deslumbraron con su impecable estilismo?

Si eres amante del tenis, seguramente estuviste siguiendo de cerca los encuentros finales del Campeonato de Wimbledon 2018 en los que Novak Djokovic y Angelique Kerber se coronaron como los flamantes ganadores del torneo, considerado el más prestigioso del tenis. Muchas personalidades también se dieron cita a la final de este campeonato y como era de esperarse sus elecciones de estilismo han dado de qué hablar en el mundo de la moda. A continuación te presentamos algunos de los looks más destacados del fin de semana.



Kate Middleton llegó a la final femenina entre Serena Williams y Angelique Kerber con un vestido cruzado color blanco con print y de corte “midi”, una elección bastante certera para la ocasión. Mientras que para la final masculina del campeonato de tenis, la duquesa de Cambridge optó por un vestido amarillo que a muchos ha hecho recordar el vestido con el que la duquesa de Sussex asistió a un evento de la Commonwealth hace unas semanas atrás.

Meghan Markle llegó a la final femenina del campeonato de tenis en compañía de su cuñada. La duquesa de Sussex lució una blusa de rayas verticales azules que combinó con un pantalón fluido de cintura alta. También llevó un sombrero, pero lo mantuvo en las manos todo el tiempo, pues no pudo ponérselo por cuestiones de protocolo, ya que estaba en el palco conocido como “Royal Box” y las reglas dicen que no puedes utilizar sombrero para no obstruir la vista de los demás invitados, al parecer la duquesa pasó este pequeño detalle por alto cuando decidió incluirlo en su look.

Emma Watson fue una de las mejores vestidas de la final de Wimbledon, el sábado les dio competencia a las duquesas al acudir al encuentro en un atuendo “total white” que le daba una estética femenina singular. Para el domingo, la actriz eligió un estilo con aires vintage y mucho más relajado luciendo un vestido camisero que combinó con un cinturón y complementó el look con un sombrero color crema.

Otra de las actrices que se dejó cautivar por Wimbledon fue Jenna Coleman, quien acudió a la semifinal masculina del campeonato con un look de lo más fresco y primaveral, luciendo un vestido estampado de flores.

También Anna Wintour, editora de la revista Vogue de Estados Unidos, se dio cita el fin de semana en Wimbledon y para la final femenina optó por un diseño con motivos florales y unas gafas oscuras. En la fotografía aparece junto a Lewis Hamilton, piloto británico campeón de la Fórmula 1.