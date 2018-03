General Motors estudia producir un nuevo auto en Argentina

Lee también

General Motors se está empleando a fondo en el Auto Show de Detroit. Esto no es para menos ya que juega en casa y como buena anfitriona debe quedar muy bien ante sus rivales. En la cita americana han presentado modelos muy importantes para el grupo como las Traverse o Acadia pero ahí no se quedan las novedades. Estados Unidos está viviendo una revolución desde que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales y decidiera enfrentarse a todas las marcas de autos que fabrican en México.General Motors es uno de los grupos que menos críticas ha sufrido por parte del magnate de los negocios, pero ahora sí que podría verse en el centro de la diana. Según ha comunicado un responsable del conglomerado americano, estarían pensando en fabricar un nuevo modelo en la planta que tienen en la ciudad argentina de Rosario. Con este movimiento podrían fabricar más autos en la parte sur del continente para mejorar su posicionamiento sin necesidad de pagar grandes cantidades de dinero por el transporte y la logística.Esta noticia ha sido muy bien acogida por los responsables de General Motors en Argentina, ya que dotaría a la planta de Rosario de una mayor carga de trabajo y por tanto de una mayor viabilidad a largo plazo. El modelo elegido para fabricar en esta planta es un SUV, aunque la firma no ha aclarado cuál vehículo será ni de que marca. Lo que sí ha dicho es que en cuestión de unos años la región sufrirá un cambio en cuanto a modelos e inversiones. Todo ello va enfocado a mejorar su cuota de mercado en el país para acercarse lo máximo posible al Grupo Volkswagen.A la hora de confirmar este movimiento estratégico de General Motors el grupo ha confirmado que sus planes internacionales no cambiarán por mucho que Trump quiera intervenir en ellos. Habrá que ver cómo le sienta al futuro presidente de los Estados Unidos estas declaraciones y si ahora arremete contra ellos en sus actos públicos o declaraciones.