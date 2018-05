Grupo AGRISAL transforma la vida de más de 6,000 personas gracias a "Sonreírse", su programa de RSE

Bajo el lema "Sonreírse es ver más allá", Grupo AGRISAL presentó los resultados de su programa de RSE "Sonreírse", con el que se destaca el aporte que las empresas del conglomerado realizan a favor de su público interno, comunidades y medio ambiente.

"El corazón de nuestro programa de sostenibilidad es nuestra gente", afirmó Roberto F. Simán Siri, presidente ejecutivo de Grupo AGRISAL; ya que como él indica, la RSE no puede hacerse en solitario, por lo que es necesario contagiar a otros con el fin de trabajar para el bien de El Salvador y de las comunidades donde el grupo empresarial opera.

Asimismo, afirma que la RSE está en el ADN de AGRISAL desde hace muchos años. Recordó de esta forma los inicios del corporativo (ya hace 106 años) bajo la visión de don Rafael Meza Ayau, quien –según palabras del presidente ejecutivo– estaba "convencido de que una actividad empresarial, por exitosa que fuera, estaba incompleta si no asumía una responsabilidad de devolver a los entornos donde operaba lo que recibía”. Motivo por el que su fundador inculcó en sus primeros colaboradores que el éxito que hacía crecer a las empresas de esa época no solo era el que se podía contabilizar, sino el que se podía compartir con los demás.

Ejes de acción

Fieles a estos principios, en 2012 Grupo AGRISAL consolida esfuerzos que se venían trabajando con anterioridad para realizarlos bajo una misma estrategia: "Sonreírse". Dicho programa de RSE cuenta en la actualidad con cuatro pilares de acción: "Somos", que promueve la calidad de vida de los colaboradores; "Creemos", el compromiso de AGRISAL por ser de prosperidad en sus comunidades; "Vivimos" enfatiza la responsabilidad de operar en armonía con el medio ambiente; e "Impulsamos", que promueve la RSE en cada una de las relaciones de negocios para generar de esta forma un efecto multiplicador.

Gobernabilidad y calidad de vida laboral son los ejes de acción del pilar "Somos". Entre los resultados obtenidos en 2016 y 2017 están el ser reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar por el Great Place to Work Institute, así como haber brindado más de 6,000 consultas en las clínicas empresariales (El Salvador y Costa Rica) de Grupo AGRISAL, enfocadas en emergencias, controles generales de salud y atención preventiva.

Con el pilar "Creemos" se benefició a más de 5,000 niños, jóvenes y vecinos de las comunidades donde opera el grupo empresarial. Asimismo, más de 1,000 jóvenes se graduaron del diplomado en banquetes, 900 niños que cursan sus primeros años de estudio fueron beneficiados con kits escolares, más de 400 jóvenes recibieron becas para talleres de emprendimiento y formación de valores, más de 400 colaboradores de las diferentes empresas del grupo participaron en jornadas de voluntariado y, también, más de 200 jóvenes destacados recibieron beca completa para estudiar inglés. Los ejes de acción de este pilar son educación, prevención de violencia e inserción laboral.

Operar en armonía con el medio ambiente y trabajar con eficiencia al poner en marcha acciones en favor del planeta es la premisa de "Vivimos", cuyos ejes de acción son energía, agua y gestión de residuos. Entre los resultados obtenidos se puede detallar el reciclaje de 1 millón 400 libras de cartón, plástico, latas, papel, aluminio, vidrio, desechos orgánicos, metal y chatarra en todas las empresas de Grupo AGRISAL, lo que equivale a 7,700 árboles no talados. Así también, se ahorraron más de 1 millón 500 KWH de energía (equivalente a la demanda energética de 2,050 viviendas); se ahorraron más de 9,000 metros cúbicos de agua, equivalentes al consumo de más de 600 casas en la zona urbana. El conglomerado empresarial produjo el 30 % de energía eléctrica que consumen las áreas comunes de Plaza Mundo, gracias a su planta fotovoltaica. Por otra parte, desarrollaron una campaña educativa de ahorro de recursos para concientizar a sus colaboradores sobre el impacto de nuestras acciones en el planeta.

Los ejes de acción de "Impulsamos" son el fortalecimiento de proveedores y traslado de buenas prácticas. Algunos de sus frutos durante 2016 y 2017 fueron la concientización a clientes y huéspedes con su campaña de ahorro de energía y manejo de desechos, y más de 600 clientes y colaboradores participaron cada año en simulacros de evacuación ante catástrofes. En tanto AGRISAL Hoteles habilitó un centro de lactancia en el hotel Crowne Plaza San Salvador Conference Center, el cual reúne las condiciones para poder atender a madres de huéspedes y visitantes que necesiten este servicio.

"Me siento supergenial por haber finalizado la beca, y agradecido porque es una oportunidad que no se da todos los días, y aprovecharlo es muy especial. Eso me abrió bastantes puertas. Gracias a esta oportunidad yo obtuve una pasantía en AGRISAL en el hotel Crowne Plaza, en el cual estuve en el área de Mercadeo y fue una experiencia supergenial porque al haber estudiado inglés se me abrió esa puerta", asevera, sonriente, Jeffry Arce, quien fue becado en el programa de inglés durante sus tres años de bachillerato en el Colegio Don Bosco.

"Estamos muy felices de que Grupo AGRISAL realice esta iniciativa de Sonreírse y que ellos nos hayan tomado en cuenta, pues nos permiten dar la beca para un alumno destacado. Nos ayuda bastante porque de otra forma ellos no podrían cubrir los gastos que implica el colegio y no podrían obtener una educación de calidad como la que nuestro colegio imparte", enfatiza Xiomara Rosa, del área de Recaudación de Fondos de la Fundación Padre Arrupe.

En el siguiente video podrá informarse más a detalle de cada uno de sus cuatro pilares y proyectos ejecutados bajo el programa de RSE "Sonreírse"; asimismo, para mayor información se puede ingresar a la página www.sonreirsevermasalla.com.

