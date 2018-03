Habilidades para impulsar tu carrera profesional

Lee también

Tener el dominio de hablar en público es una habilidad que no siempre cumplen los mejores currículos, pero bien enfocada es una habilidad que puede abrirte puertas, no la leas y te quedes con la idea de que es descabellada, muchos profesionales que tienen esta habilidad han ganado importantes fondos como conferencistas o coach. Si no puedes practicar frente a una audiencia, procura hablar en las reuniones (no solamente hablando por hablar) sino preparando temas relacionados con los puntos a tratar, también puedes grabarte a ti mismo y evaluar objetivamente tu desempeño, además de chequear tutoriales.En el mundo laboral también es importante la habilidad de negociar, aunque no sea una materia que se enseñe en pregrado, la maestría en Administración de Negocios se ha dado cuenta que es importante y la integra. Pero si no puedes pagarte la maestría, debes considerar otras opciones como leer sobre el tema o ver videos relacionados.También pulir tus habilidades de networking es importante, como profesional evita el error de que solo los consultores y los relacionados a las ventas necesitan sus redes. Con ellas puedes acceder a otras ofertas de trabajo, mejorar tu carrera profesional, irte a otro país a trabajar e incluso conseguir empleo a una edad madura. Por ahora, la tarea es aprender qué es y cómo hacer networking.Saber varios idiomas puede ser la llave al éxito profesional, aunque en realidad es una habilidad que te facilitará la vida en general. Para eso tienes la opción de pulirte tomando clases, trabajar en el extranjero cuando ya estés listo, mantente viendo películas en ese idioma para conservar la habilidad mientras buscas tu colocación ideal.