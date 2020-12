¿Cree en la inmortalidad del alma?

Apenas creo en el alma.

¿Qué es lo que más lo conmueve?

Cuando alguien me ofrece comida. Darle de comer a alguien, cocinar para alguien es armar una alianza bien profunda. También me conmueve cuando alguien lee lo que escribo y encima me cuenta qué le pareció. A mí se me olvida todo, pero esas cosas no.

Leer entrevista completa: "Hace falta recordar que el mundo es un lugar ridículo"