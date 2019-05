Highlands conquista Placa de la Excelencia Académica en México

Con un total de 14 premios individuales la delegación 59 estudiantes del colegio Highlands se hizo acreedora de la Placa de la Excelencia, el máximo galardón del certamen académico XXII Premio Internacional Bachillerato Anáhuac (PIBA), una competencia de alto nivel realizada en la ciudad de Querétaro, México, en la que participan las instituciones pertenecientes a la red internacional de colegios “Semper Altius”. Este año asistieron 3,500 estudiantes de países como México, Chile, Venezuela, Colombia y El Salvador.

Los estudiantes de bachillerato se sometieron a un proceso eliminatorio interno y a distancia, asegurando que solo los mejores estudiantes llegaran a la fase final de la competencia PIBA 2019. Esta se compuso de 15 concursos entre los que destacaron: Creación Literaria, Debate, Declamación y Oratoria en inglés y español, Interpretación y Composición Musical y Transcending Sciencie o proyectos sociales.

Daniela Machón Vides, rompió récord al convertirse en la primera alumna en obtener cinco galardones en primer lugar, cuatro de ellos en declamación en inglés y uno en interpretación y composición musical en inglés. “El PIBA es una experiencia muy bonita que te obliga a salir de tu zona de confort. Siempre me ha gustado declamar y escribir, pero estas competencias me han permitido aprender a hacerlo mejor. Creo que todo se lo debo a mi asesora Cristina Bardi, quien siempre me guió y me enseñó a dar lo mejor de mí”, comentó Machón.

La Placa de la Excelencia Académica se brinda solo al colegio que obtenga más premios durante el certamen y este es el segundo año en el que el Highlands se hace acreedor de tan importante reconocimiento. “En el Highlands buscamos que cada alumno brille y para eso existen talentos de todo tipo, los docentes nos encargamos de brindarles las herramientas para que encuentren eso en lo que son buenos y disfruten el proceso. Por supuesto animamos a que celebren los logros pero que también aprendan y crezcan de las experiencias”, expresó Marta Molina de Quintanilla, coordinadora de bachillerato.

Este es el noveno año consecutivo en el cual el colegio Highlands participa en el Premio Internacional Bachillerato Anáhuac, y cada año han destacado en diferentes ramas académicas. “El Highlands te brinda la oportunidad de destacar y desempeñarte en lo que te gusta hacer. Incluso descubrir talentos que nunca te imaginaste que tenías como ser bueno en oratoria o tener talento musical y eso te prepara de mejor manera para el futuro y en tu vida”, finalizó Antonio Vairo, estudiante de 12.° año.