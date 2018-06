¡Histrión nacional! Gloria Villacorta, una actriz salvadoreña en busca del éxito en la gran pantalla

La joven actriz salvadoreña Gloria Villacorta, de 22 años, vio nacer su pasión por la actuación a través de la danza, lo que la hizo ir en busca de conocimiento y experiencia para convertirse en actriz profesional en Estados Unidos. Una parte del camino ya está completa, pues acaba de culminar sus estudios en SCAD (Savannah College of Art and Design), una universidad privada con sede en Atlanta, logrando con ello prepararse para triunfar como actriz, productora, directora y todo aquello que quiera hacer dentro del mundo del entretenimiento.

La salvadoreña tuvo mucho éxito en el “showcase” de su universidad, con lo que logró ofertas de trabajo. También ha participado en varios proyectos y ha trabajado con actores y directores de renombre. “Todos los proyectos han sido importantes porque han sido una lección, pero creo que el más grande ha sido ‘Killerman’. Estuve con Liam Hemsworth, tuve un papel muy pequeño, pero tuve el placer de platicar con él”, comentó Villacorta en su reciente visita a El Salvador. La película aún no se estrena, pero aunque su papel haya sido pequeño, se podrá apreciar todo el talento que la salvadoreña posee para la actuación.

Por otro lado, ahora que ya se graduó, tiene muchos planes; aunque sabe que en la industria del cine el camino no es tan fácil, seguirá luchando por alcanzar el éxito. Además, quiere aventurarse en la producción cinematográfica y tiene como meta impulsar a El Salvador a través de su carrera. “Yo he estado hablando con varios de mis compañeros de la universidad y me comentan lo interesante que les parece la historia, entonces está en mis planes realizar algo sobre el país”, explicó la actriz.

La actriz salvadoreña ha participado en varios proyectos para sumar experiencia en su carrera. Foto: Cortesía

La actriz está avanzando en su carrera con paso firme y seguro, esperando alcanzar el éxito en la gran pantalla. Ser latinoamericana está siendo su mayor ventaja, pues le llena de orgullo ser latina; cada vez que alguien le pregunta de dónde es, ella responde que de El Salvador. Su origen le ha brindado muchas oportunidades en el arduo camino hacia el estrellato.