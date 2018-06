¿Hongos en los senos? ¡Cuidado! Conoce las señales de su aparición para que tomes tus precauciones

Comúnmente, se habla de hongos en los pies o en la zona íntima, sin embargo, los senos también pueden verse afectados. La dermatóloga Leana Quintanilla explica que entre las causas de la enfermedad por hongos se encuentran la diabetes (esta enfermedad afecta la piel haciendo que el aparecimiento de hongos en los pechos y en otras áreas del cuerpo sean comunes en quienes la padecen) y la obesidad (una persona con obesidad puede tener pliegues adicionales de la piel debajo de los senos que pueden retener humedad y causar hongos).

La experta indica que algunas de las señales más visibles de los hongos en los senos son: irritación de la piel, en un inicio, y comezón desesperante. Los hongos afectan ambos senos, pueden aparecer primero en uno y por la cercanía con el otro se produce el contagio. Por otro lado, Quintanilla advierte que es importante diferenciarlo de la dermatitis por contacto que se puede dar por el brasier, encajes o ropa de nailon, y por eso hay que consultar con un experto.

Ante el aparecimiento de hongos en los senos conviene tener en cuenta algunas medidas para que tomes tus precauciones y cuides esta zona de tu cuerpo:

- Consulta con tu dermatólogo a tiempo. No esperes demasiado si tienes los síntomas, pues se debe realizar una prueba especial para detectar el problema y darle tratamiento.

- No apliques talcos, esto puede resultar contraproducente.

- Procura cambiar tu brasier todos los días.

- Usa ropa interior adecuada para realizar ejercicio, no te pongas el brasier de uso diario para esta actividad.