"Inspiración divina" en la "celestial" alfombra de la MET Gala 2018

La MET Gala 2018 logró reunir moda y religión en Nueva York con su exposición “Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica”, y las exclusivas invitadas al evento procuraron incorporar el simbolismo religioso en elaborados diseños. Tal como predijo Andrew Bolton, curador del museo, algunos looks generaron polémica, pero otros hicieron un esfuerzo por comprender la temática de la exhibición de la MET. En esta selección algunos looks se robaron las miradas por su derroche de estilismo; otros simplemente no lograron encajar con la gala.



Anna Wintour y su hija Bee Shaffer dieron una lección de estilo. Wintour optó por un diseño de Chanel y Shaffer portó un vestido rojo de Valentino.



Blake Lively supo darle vida a la temática de la MET Gala con un diseño de Versace cargado de sensualidad al cual dotó de su estilo personal.

Emilia Clarke logró la perfección con un Dolce & Gabanna con bordados en oro y estampados de ángeles, llevando la temática de la gala en clave de lujo y sofisticación.



Amal Clooney lució un diseño de Richard Quinn, pero el “dress code” de la MET estuvo casi ausente, aunque los motivos florares recuerdan un poco a la época renacentista, donde la temática católica tenía mucha presencia en el arte.



El ángel de Victoria’s Secret Taylor Hill utilizó la indumentaria cardenalicia para inspirar un look bastante osado de Diane Von Furstenberg.



Rihanna, coanfitriona de la gala de este año, causó revuelo con su look de inspiración papal en un diseño de Maison Margiela.



Jennifer López se lució en la alfombra roja con un diseño de toque sofisticado en un vestido de joyas de Balmain.

La cantante Zendaya brilló en la MET Gala con un diseño de Versace inspirado en Juana de Arco.

Kim Kardashian asistió a la MET en un vestido con lentejuelas doradas y cruces de pedrería de Versace, con el cual deslumbró.

Katy Perry "voló" sobre la alfombra con un diseño de Versace y las plumas de sus alas fueron pintadas de dorado.

Nicki Minaj vistió un diseño en rojo y negro con efecto degradé de Óscar de la Renta.



Eiza González acudió a su primera MET con un diseño de Prabal Gurung que combina capa blanca con vestido negro.