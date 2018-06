Isabel II, la monarca británica con más tiempo en el trono, cumple este día 65 años de su coronación

Este sábado se cumplen 65 años de la coronación de la reina Isabel II, que ha estado en el trono más que ningún otro monarca británico. En ese tiempo ha visto pasar a 12 primeros ministros y algunas crisis políticas, pero ella ha estado siempre al pie del cañón. Y eso que la monarca de 92 años en realidad solo tiene poder simbólico y no se inmiscuye en la política.

Para el aniversario no está planeada ninguna celebración especial, según confirma a dpa un portavoz del Palacio de Buckingham. "La reina pasará el día en privado".

Isabel contempló de niña la coronación de su padre, el rey Jorge VI, y cuando este murió el 6 de febrero de 1952, lo sucedió. Sin embargo, la ceremonia de coronación no tuvo lugar hasta 16 meses después, el 2 de junio de 1953 en la Abadía de Wesminster, en Londres, cuando ella tenía 27 años.

"En una coronación era espectadora, en la siguiente receptora. Algo muy extraño", comentó la reina en un documental de la BBC con motivo del aniversario. "Uno no percibe lo que está a su alrededor", describió.

Más de 8.200 invitados, entre ellos jeques, sultanes, maharajás y nobles europeos, se reunieron en la Abadía de Wesminster. El culmen de la ceremonia fue la entrega de la corona de San Eduardo, de más de 350 años, con un peso de más de dos kilos y con 444 zafiros, esmeraldas, rubíes y diamantes. "Se siente como si pesara una tonelada", contó con humor la célebre reina.

Apenas hubo contratiempos gracias a los meticulosos preparativos, salvo por las señoras de la limpieza que quisieron volver a limpiar la moqueta antes de la llegada de la reina y aparecieron por error ante todos los invitados.

Dos millones de personas salieron a las calles para celebrar el comienzo de una nueva era y 30.000 soldados escoltaron a la reina durante su desfile por Londres en un histórico pero incómodo carruaje. Incluso se idolatró a las damas de honor de la reina. "Eramos como las Spice Girls de ahora", dijo una de ellas.

Isabel II vivió en las décadas siguientes numerosos cambios. Al comienzo de su reinado era la máxima autoridad de un imperio con más de 70 colonias del que ahora apenas queda nada.

Pese a todos los cambios permaneció siempre fiel a sus principios y goza de un sentido del deber extraordinario: aunque ahora, con 92, le cueste caminar, sigue asistiendo a muchos eventos oficiales. No obstante, los miembros más jóvenes de la familia real, también la mujer del príncipe Harry, Meghan, toman por ella cada vez más responsabilidad. Su marido, Felipe, de 96 años, se jubiló el año pasado.

La casa real no siempre fue popular en su país. Hace 21 años tocó fondo cuando Diana, la ex nuera de la reina, murió en un accidente de tráfico en París. La reina guardó silencio cuando todo el país se sumía en el luto, algo que los británicos no vieron con buenos ojos. Pero gracias a una campaña de relaciones públicas volvió a aumentar su popularidad.

Y ahora la casa real, y sobre todo la reina, parece ser más importante que nunca, cuando Reino Unido no atraviesa su mejor momento. "A la primera ministra le falta autoridad. Los escándalos de sexo y acoso azotan al Parlamento", escribió la revista británica "The Economist". Además, el dividido Gobierno debe preparar "la tarea más complicada desde la Segunda Guerra Mundial": el "Brexit". Por el contrario, "la reina representa la estabilidad en un mundo inestable", destacó la revista.