Javier Giammattei: "Campus Day inspirará a los jóvenes"

Se llegó el día. Hoy se realizará el Campus Day El Salvador 2018. Se trata de un evento para que los estudiantes y las universidades de El Salvador tengan un acercamiento directo. Las actividades arrancarán a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Holiday Inn.

Entre los conferencistas que participarán en el Campus Day está el coach salvadoreño Javier Giammattei, quien desarrollará la conferencia "10 pasos para forjar tu futuro".

Giammattei, quien está especializado en coaching en vida y deportes, basa los consejos que ofrece en sus experiencias personales, según explicó.

"Uno vive una serie de cambios que impactan en la vida. En el momento, uno quizá no lo dimensiona en un primer momento, pero es a posterior que se encuentra el sentido de esas experiencias. A partir de lo que he vivido, desarrollé estos pasos que compartiré", expresó Giammattei.

"Soy un fiel convencido de que no existen las coincidencias, solo las 'diosidencias'. Nunca se debe dejar de tratar ni abandonar lo que uno se propone. Dios tiene un plan", aseguró el conferencista, cuya filosofía de vida es: "El poder de creer".

Para él, se trata de ver las experiencias de la vida con un enfoque optimista y positivo. "Si se ve negativo terminás en una espiral de preguntas sin respuesta", expresó.

Sobre el Campus Day, Giammattei expresó que le parece un evento "genial", ya que se desarrolla en una etapa que es importante en la vida de los jóvenes. "Es un punto de encuentro donde están motivados, porque se van a graduar de bachilleres y tienen esa oportunidad para conocer la oferta académica", dijo.

Agregó: "Y si no saben qué hacer, la experiencia les servirá, para que tengan más herramientas para que las decisiones que tomen tengan mayor base".

Giammattei destacó el enfoque de Grupo LPG para desarrollar el Campus Day. "El evento está hecho para inspirar y motivar. La emoción te genera una acción. Esto es lo mejor", afirmó.

La participación del conferencista está programada para las 8:45 de la mañana. Él no será el único conferencista participante. Desde México viene Carlos Ulaje, quien hablará de éxito juvenil. Su conferencia está programada para las 11:15 de la mañana.

Giammattei conoció a Ulaje en el Campus Day de Guatemala, que se realizó en mayo de este año. Según dijo el salvadoreño, a partir de entonces se hicieron amigos.

"Carlos (Ulaje) es una persona genial, que inspira. Es un profesional con experiencia y sabe lo que está haciendo. Tiene la parte de la aptitud y de la actitud. Es una persona sencilla, que sirve a los demás. Hemos hecho una buena amistad", afirmó.

El sello de Ulaje es hacer conferencias creativas y diferentes, pero que no dejen de tener información significativa para los jóvenes.

Giammattei

Giammattei estudió Negocios Internacionales en la universidad. Luego obtuvo su maestría en Negocios y Mercadeo. "Luego me doy cuenta de que me encanta trabajar con personas y el cambio positivo. Me convierto en coach certificado", explicó.

El conferencista ya tiene más de ocho años como coach. Ha trabajado tanto con comunidades como con empresas, así como personas de El Salvador y el extranjero. Muchos lo contactan a través de su Facebook (Lifecoachingcentroamerica).