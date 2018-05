Juana Acosta, actriz de “Velvet”, es la imagen de la nueva campaña de Almacenes Siman

Juana Acosta, quien interpreta el papel de Sara en la serie “Velvet” que se transmite por Netflix, es la imagen de la nueva campaña de Almacenes Siman denominada “Más momentos felices, Más Siman”. La actriz colombiana es una de las personalidades más fotografiadas y reconocidas en la alfombra por su estilo único y original para el buen vestir, además posee una destacada y exitosa carrera actoral.

El homenaje a la felicidad que se realiza en esta campaña es el que hizo que la actriz decidiera participar en ella, convirtiéndose en la imagen de marca. “Me gustó muchísimo que la base de la campaña fuera el asunto de la felicidad. Mi madre es una mujer muy positiva y la base de la educación que ella nos ha dado a mi hermana y a mí ha sido ser mujeres felices. Entonces cuando a mí me llamaron, me ofrecieron esta campaña y me hablaron que todo iba a ir de la mano de la felicidad pensé ‘aquí yo me puedo sentir identificada’”, expresó Acosta durante el lanzamiento.

Juana Acosta, actriz colombiana, y Rosemary Simán de Saca, vicepresidenta de Almacenes Siman, en el lanzamiento de la nueva campaña.

Además, la actriz habló en una entrevista exclusiva con revista Ella sobre su carrera, sus proyectos, su experiencia en la realización de la campaña de la cual es imagen, entre otras cosas. ¡Mantente pendiente porque muy pronto te daremos más detalles!