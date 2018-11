"La Cuca" Antón: una torturadora en tacones altos

Dicen que todo el mundo es valiente hasta que una cucaracha vuela. Mirta Graciela Antón, en la inmundicia de un campo de concentración argentino, desplegaba sus alas y el terror llegaba.

No había hombre, por más rudo que pareciera, que no deseara con su alma no haberla visto nunca.

Majaba testículos, destripaba pezones y mataba a sangre fría. Reía ante el dolor "la Cuca", la torturadora más feroz de la temible dictadura argentina.

