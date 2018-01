La calidad humana beneficia a la calidad empresarial

Si las empresas no tienen calidad humana, se verán afectadas en no poder atraer gente para trabajar, debido a que las personas no desearán trabajar con instituciones que no sean sensibles hacia ellos.

Tania Arita, gerente regional de Servicios Especiales de Manpower Group, explica la importancia de la calidad humana para lograr la calidad empresarial: “Si la empresa no cuenta con calidad humana, muy difícilmente va a proyectar ante la sociedad calidad empresarial, y su empresa puede estar en problemas. Incluso, hablando de los millennials -que van a ocupar el 50 % de población económicamente activa para el 2020-, esta población es la que la mayoría de compañías van a atraer para sus lugares de trabajo, y ellos dicen que para ellos son importantes los temas de responsabilidad social, y cuando hablamos de temas de responsabilidad social estamos hablando de la calidad humana”.

Es por esa razón que consultoras como Manpower Group y otras especialistas en recursos humanos están dando algunas recomendaciones de cómo hoy las empresas tienen que preocuparse por esa parte.

“Es necesario hablar de calidad humana, porque si no, están destinadas a perecer porque no van a haber candidatos que quieran trabajar con ellos”, menciona Arita.

Al mismo tiempo, la especialista compara el pensar de los actuales empleados con el de los consumidores. “Si lo vemos en el consumidor: cuántas veces no hemos visto en canales de Youtube, por ejemplo, que tal marca está usando cuero de animal para poder producir y decidimos no comprar. Ahora la sociedad se ha vuelto más exigente, los clientes se han hecho más fortificados, por eso hoy las empresas más que nunca se han preocupado por esta calidad humana”, señala.

Internamente las empresas están desarrollando para su clima laboral programas para saber cómo se siente el colaborador dentro del negocio. “Se ha comprobado y las estadísticas dicen que cuando no hay una satisfacción laboral, la productividad baja, por eso mismo las empresas se preocupan por ello y empiezan a dar giros para poder darles otro entorno, porque si no hay una satisfacción en ese punto, vamos a tener al final baja productividad, financieramente nos da números negativos”, explica la gerente regional de Servicios Especializados.

Es por esa razón que hoy muchas empresas tienen horarios de trabajo de lunes a viernes, fines de semana libres, convivios con las familias o permisos especiales para cuando los colaboradores tienen enfermos a sus hijos o parientes, etc.

