La diseñadora Lula Mena sobresalió en Cannes 2018 por su colección hecha 100% en El Salvador

Han sido varios actores, actrices, directores, entre otras personalidades influyentes en el mundo del cine internacional los que tuvieron la oportunidad de lucir prendas confeccionas por artesanas salvadoreñas y diseñadas por Lula Mena. En esta nota exclusiva te mostramos las celebridades que posaron junto a Mena y que también lucieron sus creaciones en las alfombras rojas o de igual manera compartieron su admiración por las prendas recibidas, a través de redes sociales.

La actriz francesa Alix Bénézech luce una pulsera de escamas de pescado de Lula. Ella estará en el filme Misión Imposible junto a Tom Cruise, que estrenará este año.

De igual forma, lució la pulsera durante una de las alfombras rojas de Cannes.

Más tarde, subió a Instagram una fotografía junto al director Quentin Delcourt, en donde luce el diseño de Mena.

Lula Mena junto a la directora de la película “Wonder Woman”, Patty Jenkins. "Ella estaba fascinada con todos los diseños, especialmente con los de cobre. De hecho, Lula llevó unos diseños de la mujer maravilla que lanzamos el año pasado, pero en otros colores y ella estaba encantada. Reconoció a Lula, ya que oyó hablar de ella el año pasado en la Premiere donde fueron exhibidas las pulseras", expresó Elsy Mena, encargada de Marketing de la diseñadora.

De igual forma, Jenkins lució los aritos de hilos de cobre, en una de las alfombras de Cannes.

Blanca Blanco y su esposo John Savage posan junto a Lula Mena. Ambos actores se mostraron felices con sus obsequios. Blanca lució unos maxi aretes con alambre de cobre; mientras que su esposo una bufanda teñida con añil.

Más adelante, Savage hizo una mención especial en su cuenta de Instagram posando con su bufanda de añil. "Bussiness meeting wearing my new scarf by salvadorian designer @lula_mena" (Reunión de negocios, luciendo mi nueva bufanda de la diseñadora salvadoreña @lula_mena)