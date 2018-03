La fórmula más acertada para buscar empleo

1. Tener un plan: estrategia

2. Ser diferente: marca personal

3. Saber venderse: plan de visibilidad

Lee también

Para dejar de ser desempleado no solo basta con iniciar una búsqueda desenfrenada en todos los proveedores de ofertas laborales. Además de eso, también es aconsejable tomar en cuenta ciertos parámetros en la búsqueda, para así lograr el objetivo: encontrar una oferta donde hay un alto porcentaje de probabilidades de quedarse con ella.Por eso, acá te brindamos los siguientes consejos para que logres tu objetivo:Solo tú puedes responder a estas dos preguntas: ¿quién soy profesionalmente? y ¿qué quiero profesionalmente? No encontrarás nada si no sabes lo que buscas, necesitas un objetivo real. Ponlo por escrito con metas, plazos y alternativas por si no tienes éxito. No olvides que buscar trabajo es un trabajo.En palabras de Antonio Vallejo Chanal, experto en búsqueda de empleo por internet: "Para ser diferente, tienes que ser tú mismo". Nadie mejor que tú sabe lo que puedes aportar a una empresa (y lo que no). No te pases amoldándote a lo que crees que buscan: sorpréndeles con lo que solo tú puedes ofrecerles. Hazte preguntas: ¿qué sabes hacer?, ¿cuáles son tus fortalezas?, ¿en qué te diferencias de los demás? y sácale provecho a cada una de ellas.Toda tu red de contactos (amigos, familiares, conocidos, Facebook) debe conocer este mensaje: "estoy buscando empleo y dispuesto a trabajar". Acude a charlas, eventos y talleres. Conocerás a personas que en algún momento podrán serte útiles. Trabaja tanto los canales formales como los informales. Lo que no se vende, no se compra. Eres tu propio asesor de marketing y necesitas más visibilidad. Gánala con un mensaje claro y contundente: "esto es lo que vendo".