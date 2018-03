La importancia de atraer talentos

Lee también

Manpower Group Solutions presentó el estudio “El nuevo rol de la marca empleador”, donde revela que la Propuesta de Valor del Empleador (PVE) va ganando terreno para que los empleados o candidatos potenciales se sientan atraídos a formar parte de determinada empresa. Esta incluye inversión en redes sociales, eventos para empleados, creación de experiencias positivas de vinculación a la empresa y portales propios para oferta de trabajo, entre otros, fundamental es la reputación de la marca. Según la muestra del estudio (239 personas) que realizó Manpower, 30% de las personas afirmó que no trabajaría en una compañía que tuviera problemas de reputación.¿Cómo lograr que los candidatos quieran trabajar en ciertas empresas? Además de la reputación, la confianza es otro factor a considerar para tener al mejor talento humano. “Hay que generar un vínculo, no hay que subestimar ese término (la confianza), hay que evitar los monólogos, debemos escucharlos”, afirma María Luisa Rocha, directora regional de operaciones para Manpower Group México, el Caribe y Centroamérica.Esto va ligado al uso de las redes sociales, que, según Rocha, no debe prohibirse. La tendencia es que cada vez más empleados usan las plataformas para hablar sobre su sitio de trabajo o los posibles candidatos exponen su experiencia. “El empleado es un comprador de la marca, como empleado es el primer juzgador de la misma. La confianza que puedes tener en tus colaboradores tiene que estar siempre visualizada en que son tus principales promotores”, detalló Rocha.Por otra parte, hay otros factores que influyen para implementar la PVE, entre estos: mayoría, las empresas deben enfocarse en la mayoría que actúa correctamente y no en la minoría que no acata las reglas; el trato a los empleados como adultos y dejar claro que esperan su comportamiento como tal; y transparencia, las empresas reconocen sus errores y explican cómo los resolverán.