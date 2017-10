La importancia de trabajar mientras se estudia

Es normal que las universidades dediquen mayor porcentaje de preparación a la teoría y poco a la práctica. A largo plazo, esto puede volverse negativo para el estudiante, ya que se está privando del desarrollo de muchas habilidades laborales; por eso, el joven debe tomar conciencia e iniciativa para capacitarse a través del servicio social, voluntariados, pasantías, empleo de medio tiempo o tiempo completo antes de culminar su carrera universitaria.

De acuerdo con la psicóloga educativa y directora de Orienta Coaching Vocacional, Marcela Montalvo, comenzar a laborar antes de obtener un título profesional puede generar muchos beneficios. Lo primero que se logra, según Montalvo, es el desarrollo de las 10 habilidades para la vida que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS): autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de las emociones y manejo de estrés.

Para la psicóloga, estas habilidades no se pueden desarrollar al máximo solo con la teoría que la universidad brinda. Los jóvenes deben adquirir las herramientas necesarias para hacerle frente a cualquier obstáculo laboral que se pueda presentar, como los recursos limitados y las malas relaciones de grupo. “Por ejemplo, en un trabajo de equipo (de la universidad) alguien no trabaja, ¿qué haces? Simplemente no lo reportas o te cambias de grupo, pero en la vida real de labores no te puedes cambiar de grupo”, ejemplifica la profesional.

Según Montalvo, se puede comenzar a laborar desde el tercer año de la carrera. Para sobrellevar todas las responsabilidades sin afectar los estudios, la experta recomienda estudiar día a día las clases desde el inicio de la carrera.

También sugiere no llevar toda la carga académica y pedir consejos al coordinador de carrera, para valorar si es mejor, por ejemplo, “llevarse seis años en la carrera con tal de obtener una mejor experiencia”, dice.

Finalmente, la profesional exhorta a los jóvenes a buscar más responsabilidades laborales antes de graduarse de una carrera en específico, porque esto les ayudará a organizar mejor su tiempo, a estudiar con calidad, a trabajar con humildad y a tener una actitud disponible para el aprendizaje.

