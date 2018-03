La marca de moda francesa Chloé anuncia la salida de su directora artística

Winter 17 the final bow - #thankyou to everyone at @chloe for an amazing six years. It's been an extraordinary journey at this beautiful Maison and one I'm very proud of #merci to all of you ❤️Clare x Una foto publicada por Clare Waight Keller (@clarewaightkeller) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 12:44 PST

Waight Keller, nacida en Birmingham hace 45 años, presentará sus últimas colecciones en la maison en marzo, en la próxima semana de la moda de París.La diseñadora, que aportó un toque atrevido a las creaciones, no desveló, en un comunicado, los motivos de su salida, ni cuál será su próximo destino.Aseguró, no obstante, que los años pasados en Chloé han sido "extraordinarios" y destacó la satisfacción de haber trabajo con "los más talentosos" de la industria de la alta moda.El director ejecutivo de la marca con sede en el octavo distrito de París, Geoffroy de La Bourdonnaye, agradeció el trabajo de la directora artística británica, contratada en junio de 2011, y juzgó que contribuyó a "rejuvenecer" el legado de la fundadora de Chloé, Gaby Aghion. Formada en el Royal College of Art de Londres, Waight Keller inició su carrera en Nueva York en los años noventa en la línea femenina de Calvin Klein y masculina de Ralph Lauren Purple Label.Prosiguió su carrera en Londres, donde se convirtió en responsable de diseño de Gucci, junto a Tom Ford, y relanzó más tarde la marca "Pringle of Scotland".Chloé, que ha contado con nombres como Karl Lagerfeld en la dirección artística desde su fundación en 1952, pertenece al grupo suizo de lujo Richemont, uno de los mayores del mundo.