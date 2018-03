Lee también

Como parte de la celebración de del 30.º aniversario de Ella, Grupo LPG y revista Ella llevarán a cabo, este viernes 14 de marzo, una charla denominada: “Link Up, el rol de la mujer en la cuarta revolución industrial”.Para desarrollar el tema, revista Ella tendrá como invitada a la estratega digital especialista en redes sociales: Karla Ruiz Cofiño, una guatemalteca destacada en el área de la tecnología. Karla conversó con revista Ella y compartió algunos de los conceptos que se abordarán el día del evento, además de remarcar las oportunidades que las mujeres tienen frente a la tecnología.Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial es ahí donde viene no tanto la palabra “cambio”, sino la palabra “evolución”. No es que estemos sufriendo un cambio, estamos evolucionando a una velocidad que si nosotros no nos subimos al barco, ahí es donde pensamos que hay cambios, porque pensamos que ayer es de una forma y mañana es de otra, pero no es eso, nosotros tenemos que evolucionar y tratar de adaptarnos a la tecnología. Ahorita hablar de internet y de redes sociales es algo viejo, ahora se habla de cosas nuevas como inteligencia artificial, la nanotecnología, los drones, los automóviles autónomos; hay que entender realmente cómo la tecnología nos puede ayudarnos a nosotros a tener mejores vidas, a solucionar los grandes problemas que nosotros siempre hemos tenido en la humanidad.Este es un término que se comenzó a utilizar hace dos años, cuando el director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, habló de su libro: “La cuarta revolución industrial”, donde explicaba que esta revolución es la que estamos viviendo hoy y es súper importante, se está dando muy rápido y todos los países tienen que conocerla y entenderla sin importar cuál sea la industria en la que esté, tenemos que entender cuáles son las oportunidades que se dan dentro de su mundo de oportunidades.Hay cuatro temas importantes para entender esta revolución. La primera es qué significa ser un consumidor digital, la otra es ser una líder digital, cómo se realizan los nuevos modelos de negocios digital y cuáles son las tecnologías que están surgiendo.El potencial de la mujer es importantísimo, porque está súper demostrado que hasta en las áreas rurales, cuando tu ves mujeres emprendedoras que hacen sus artesanías, que empiezan a tener un ingreso económico, es que realmente las comunidades se van viendo afectadas de forma positiva. La mujer siempre va a ver porque su comunidad salga adelante, por eso se dice que cuando tú inviertes en una mujer, inviertes en mejorar el mundo.