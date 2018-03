“La poesía es un destino”

Lee también

¿Cuáles son sus héroes de la vida real?Rómulo, barbero y maestro zapatero, clásica oveja negra, desterrado de la genealogía oficial de la familia. Pero contra todo pronóstico, viejo y solo, pudo criar a su hijo, mi padre, en los años treinta. Olga y el hombre del que se enamoró, el hijo de Rómulo, son mis otros dos héroes.¿Cuál es su mayor extravagancia?Parece una tremenda locura fundar editoriales en un país donde, se supone, nadie lee. Lo cual no es cierto. Hemos agotado tirajes, en conjunto hemos hecho cerca de cincuenta títulos en los sellos independientes y uno de ellos, Índole, tiene una década de existencia.¿Cuándo miente?Frente a la amenaza, como cuando un miembro del ejército asesinó a mi hermano en abril de 1992 y la familia decidió seguir adelante con la investigación a pesar de los riesgos que eso implicaba, mentimos al decir que no teníamos miedo. Ah, también lo hago frente al espejo.¿Cómo podría definir qué es poesía?Un destino.¿Se puede sobrevivir en este país siendo solo poeta y editor de libros?Llevo 20 años en el mundo poético y 15 en la edición de libros. Y parece que la montaña rusa apenas comienza.¿Cuál fue el primer verso o palabra que lo impresionó como para querer dedicarse a escribir poemas?“¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!”, de César Vallejo.¿Cuáles son sus tres escritores favoritos?Tres veces Juan Rulfo. Luego Raymond Carver y Salvador Espriu.