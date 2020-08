La única opción para volver a casa fue la auto repatriación

El 11 de marzo, Jean Carlos Portillo vio que la advertencia, que horas antes le había hecho la aerolínea con la que regresaba desde California a El Salvador, estaba por cumplirse: al llegar, posiblemente lo llevarían a cuarentena.

Jean, un abogado y notario, había viajado a Estados Unidos apenas cinco días antes por trabajo. Fue adonde un amigo, que, al mismo tiempo, es su cliente, porque se convertiría en su apoderado legal para tramitar documentos en El Salvador. Era una alternativa para comenzar a generar otros ingresos en su bufet. Para su amigo, significaba evitar demoras en sus planes.

Desde 2002 Jean no estaba en Estados Unidos, en aquella ocasión, solo había pasado en escala en un viaje con destino a Europa. Esta vez, se preparó comprando ropa para el invierno y aprovechó sus ratos libres para conocer California. Para entonces, el covid-19 era una enfermedad que acaparaba titulares de noticias que ocurrían en otros continentes, aún no se veía como una amenaza para América. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo había declarado pandemia y todavía no había ningún fallecido por el virus en el continente.

