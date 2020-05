Se hacen llamar el "Partido de las Doñas". Un nombre simbólico, pues no se trata de una organización política, sino de un colectivo de 900 personas, entre ellas madres, abuelas e hijas, unidas con el fin de compartir sus vivencias y trabajar en pro de la conservación de la memoria y el desarrollo de sus comunidades.

"Somos un grupo de mujeres que le decimos NO a la violencia, porque hemos perdido muchos seres queridos por esta situación, por tanto conflicto […] No somos partido político. Nosotras no tenemos patrocinio de ninguna forma", explica a Efe Rosadela Tejada, líder del Partido de las Doñas.

Leer reportaje completo en: "Las Doñas", mujeres unidas contra la violencia en Medellín