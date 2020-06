"Las acciones aisladas no crean conciencia"

¿Qué lo inspiró a crear su programa educativo "Plantando América"?

Lo que me inspiró fue que en esos años, a finales de los 80, ya existía una terrible deforestación. Había una gigantesca eliminación de árboles. También me motivó, lastimosamente, la total indiferencia que veía -y que aún veo- en la ciudadanía. Fue así como me di cuenta que el cambio debía empezar por la niñez y la educación.

