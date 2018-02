Las mini backpacks regresan con fuerza

La mochila se aleja definitivamente de sus connotaciones informales y deportivas como también se desprende de las aulas y los gimnasios para expandirse por todos los rincones en cualquier formato, material o color. Selecciona la tuya, existen para todos los bolsillos, gustos y ambientes.

Las mochilas se han convertido en el bolso que marca tendencia y no sólo para ir al colegio. Las firmas han invadido sus colecciones con modelos para lucir en el día a día en el trabajo, para ir de paseo, de compras, para asistir a un evento informal, etc., sin duda son el accesorio más cómodo y hay diseños para todos los gustos.

Las mochilas son el nuevo must have infaltable de los expertos de la moda: internacionales, celebrities, bloggers, estilistas, etc. La mochila, a fin de cuentas, es esa bolsa perfecta para incluir el portátil, los cosméticos, la billetera, la agenda, el celular y un sinfín de cosas más.

Además la mochila tiene la ventaja de ser cómoda para evitar acabar con el hombro dislocado, y tienes las manos libres para poder hacer otras actividades.

Es perfecta para nuestro día a día, para nuestros viajes o para las escapadas de fines de semana.