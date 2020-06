Lectura, libros y cambios

En estos tres meses del 2020, de estricta cuarentena, tuvimos que limitarnos en conmemoraciones, relacionadas con cultura, libros y autores. Entre ellas: Celebración del 85 cumpleaños de Roque Dalton, y aniversario de su muerte (10 y 14 de mayo, respectivamente); Día Internacional de la Poesía (marzo 21); Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo; Día de la Innovación y la Creatividad (21 de abril); Día del Bibliotecario (mayo 25). Son detalles para un registro histórico de este año de pandemia. Los analistas internacionales auguran cambios post crisis mundial.

Algo he mencionado otras veces sobre cambios y reitero anécdotas, porque adquieren actualidad, nos llaman a pensar en prioridades y decisiones relacionadas con políticas públicas. Por vocación y funciones, los cambios que me interesan son en lectura y libros. En el futuro dicen los expertos "ya no seremos los mismos", en todas las áreas de la sociedad. Para no teorizar, apropiándome de Goethe en su famosa frase sobre lo teórico y la vida, reitero relatos críticos sobre vacíos en lectura.

