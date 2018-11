Líderes del verbo, ¿qué proponen?

Inocentemente, hace algunos años, yo me preguntaba: "¿Dónde están los próximos líderes políticos de El Salvador?" en un escrito titulado "Líderes, del verbo no hay".

En aquel entonces, hace unos siete años, más o menos, me senté frente a una computadora –como lo hago ahora– y me cuestioné a través de una columna como esta, si acaso había nuevos rostros dispuestos a irrumpir en la política salvadoreña. En aquel entonces, aún no se vislumbraba el escenario actual, en donde dos candidatos jóvenes se toman las presidenciales.

