¡Listos para el sí! Estos son los últimos detalles de la boda real.

A menos de un día de la catalogada “boda del año”, el príncipe Enrique y su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, se preparan para dar el “sí”. Desde el vestido, los invitados y la persona que llevará a la novia al altar, estos son los últimos detalles de la tan esperada boda real.

La ausencia del padre de la novia

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, no asistirá a la boda por motivos de salud, según lo afirma el comunicado de prensa emitido por la actriz. Las suposiciones sobre si el padre de la novia asistiría o no giraron en torno a la polémica que se desató cuando este vendió fotografías a los paparazis. Posteriormente se dio a conocer que no estaría presente debido a un procedimiento médico que le impedirá acompañar a su hija. Asimismo, los hermanastros de la novia estarán ausentes en la boda.

Príncipe Carlos llevará a la novia al altar

Ante la ausencia de su padre, la actriz le solicitó a su suegro, el príncipe Carlos, que sea él quien la acompañe en su recorrido hacia el altar. “El príncipe está satisfecho de poder recibir de esta manera a la señorita Markle en la familia real”, así lo afirma un comunicado emitido este día por el palacio de Kensington.

Pajes y damitas

La lista de pajes y damitas que acompañarán a los novios en su día la encabezan, nada más y nada menos, que los sobrinos del novio: el príncipe George y la princesa Carlota. Además, los novios serán acompañados por las ahijadas del príncipe Enrique y Meghan. Por su parte, la novia prefirió no tener dama de honor.

Spice Girls no

No se presentarán en la boda real como se había afirmado anteriormente. Un medio estadounidense reveló que solo Victoria, Emma y Geri fueron invitadas a la boda real. Mientras que Mel B, quien había confirmado su asistencia, no fue invitada, y tampoco lo fue Mel C. ¡Adiós a la reunión de las Spice Girls!

Elton John sí

Todo indica que el famoso compositor inglés se presentará en la boda del príncipe Enrique y Meghan, luego de que el artista canceló dos recitales de su gira programados para el 18 y el 19 de mayo, lo que confirmó su asistencia. Elton mantiene una relación cercana con la familia real. Fue invitado a la boda del príncipe William y Catalina Middleton, y cantó en el funeral de Ladi Di.

Vestido

Una de las especulaciones más comentadas por los fans de la realeza es el vestido de la novia. Según una fuente británica cercana a la familia real, la novia se inclinó por un vestido de los diseñadores australianos Ralph & Russo, quienes también diseñaron el atuendo que usó en la sesión de fotos oficiales de su compromiso. Asimismo, se dice que la actriz llevará dos vestidos, uno en la iglesia y otro para la fiesta. Sin embargo, habrá que esperar a la boda para conocer todos los detalles.

El banquete

Según el jefe de cocina del castillo de Windsor, Mark Flanagan, el menú de la boda consiste en platillos clásicos con ingredientes de temporada, algunos provenientes de la finca de la reina Isabel II. Se dijo que habrá canapés y comida servida en pequeños cuencos. Anteriormente se había dado a conocer el sabor del pastel, que será limón y flor de sauco, a manos de la pastelería Violet de Londres.

Regalos

La pareja hizo una elección solidaria para sus obsequios. Han solicitado a sus invitados que en vez de gastar en costosos regalos, destinen ese presupuesto para donarlo a caridad y obras sociales que ellos mismos escogieron.

Luna de miel

Al parecer, la pareja escogió el continente africano como destino para celebrar su luna de miel. Sin embargo, el viaje se concretará al menos una semana después de la boda, pues la pareja asistirá a un compromiso que se supone será el cumpleaños del príncipe Carlos el próximo martes.