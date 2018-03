Logre una entrevista de trabajo exitosa

Lee también

Cuidar el vestuario es importante. Investigar sobre la empresa también. Sin embargo, un conjunto de actitudes durante la entrevista le abrirán paso hacia ese nuevo empleo que tanto desea.Llegue a tiempo a la entrevista. Mire a los ojos y de un apretón firme de manos. Podría romper el hielo conversando de un tema distinto al trabajo. No olvide llevar un vestuario que se acople a la cultura organizacional de la empresa.No olvide la cortesía con todas las personas que laboran en una empresa. Quién sabe, talvez alguna de ellas sea decisiva para que lo acepten en su nuevo empleo.Sepa escuchar. Cuando el entrevistador esté brindándole información no lo interrumpa. Por otra parte, realice preguntas interesantes que reflejen su conocimiento de la empresa.No se centre mucho en el tema del dinero, tampoco exalte demasiado sus logros. Evite la dificultad para comunicar sus ideas. No demostrar motivación y ambición es también un error.Asegúrese que tiene el conocimiento necesario del puesto que está aplicando, por si acaso es elegido. Asimismo agradezca por la entrevista y el tiempo dedicado.Un último consejo: los reclutadores siempre están buscando personas capaces de mostrar resultados y que mantengan buenas relaciones con los demás. No se centran en empleados “sobrenaturales”.