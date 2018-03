Lee también

Snif tiene 24 años, viene de una familia religiosa de una comunidad de San Salvador y rapea sobre lo que significa vivir en la ciudad desde la periferia. Su EP titulado “Te lo cuento” fue lanzado en 2016. “Vivimos donde casas parecen un horno, en dos cuartos viven nueve, financiadas por el fondo”, rapea el joven en una de sus canciones.Que más jóvenes se involucren en la labor social del país. Hay muchos jóvenes haciendo esfuerzos muy grandes, pero aún falta que la gran mayoría se incorpore al trabajo por nuestras comunidades.Terminar mi vida y no haber hecho algo importante por mi gente, no haber dejado un buen legado para los que me siguen y haber sido conformista, no haber actuado en pro de mis ideales.Apostarle a la música en un país donde pocos creen y donde existen demasiados contras, pero después de un par de años puedo decir que está valiendo la pena.Considero que es bueno mas no esencial. Conozco muchos artistas que resuelven su vida a costa de su talento que se convirtió en trabajo. Para muchas personas el arte no entra en esa categoría de “trabajo fijo”, pero para muchos de nosotros que no estamos en una oficina o un “call center” este es nuestro empleo y es lo que paga nuestras cuentas.Me gusta escucharlas. Cuando son constructivas es aún mejor porque alguien está interesado en mi propuesta o mi bienestar, y cuando no son constructivas es señal de que –de una u otra forma– están pendientes de mi trabajo y que estoy generando opinión. Los artistas debemos generar debate.Sí. El rap y el hip hop dicen muchas cosas importantes. Acerca muchos temas de los que no se quiere hablar. Es crítico, es propositivo. El rap cambia vidas y yo soy un claro ejemplo. Hay discos que me hacen reflexionar. Si en El Salvador hubiera más hip hop, habría menos delincuentes.Les diría que no crean todo lo que los medios dicen. Que no todo el hip hop habla de sexo y drogas. Esos son estigmas y hay mucha música que tiene buen contenido. Que nos informemos y no señalemos por señalar, sino que aprendamos a escuchar.