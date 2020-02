¡Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven!

Celebra junto a esa persona especial en tu restaurante favorito y ahorra el 25% de descuento al pagar con las tarjetas de crédito y débito de Banco Promerica; esta promoción es válida desde el 14 hasta el 16 de febrero y debes reportarla en la página web www.promerica.com.sv/reportatuscompras/ antes del día viernes 21 de febrero de 2020, obteniendo un descuento de hasta $15 por cliente.

Las vacaciones soñadas

Además, se vienen las vacaciones de Semana Santa y Banco Promerica te ofrece su Feria de Viajes Vacaciones Soñadas junto a Amate Travel. Acércate al Centro Comercial Multiplaza, en el segundo nivel este 14, 15 y 16 de febrero, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Si resides en la zona oriental, visita la agencia de Banco Promerica San Miguel Roosevelt este 14 y 15 de febrero de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y el 16 de febrero en horario especial de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Obtén hasta un 50% de descuento en tu paquete vacacional y en boletos aéreos al pagar con tarjeta de crédito con un monto máximo de $500 por cliente o paga hasta 24 Cuotas sin Intereses. Escoge el destino que más te guste y aprovecha la promoción que estará vigente por tiempo limitado y mientras duren existencias.

“Los beneficios que ofrecemos son de acuerdo a la temporada para que nuestros tarjetahabientes disfruten ahorrando más al pagar con sus tarjetas Promerica; asimismo, forman parte de Club Promerica, que son beneficios en comercios seleccionados durante todo el año. Adicional, cada tarjeta ofrece un Programa de Lealtad adaptado al estilo de vida de nuestros clientes, donde pueden ganar, ahorrar o acumular millas para viajar”, manifestó Wendy Cardona, Analista de Programa de Lealtad de Banco Promerica.

Si aún no cuentas con tu tarjeta de crédito de Banco Promerica, puedes acercarte en los días de promoción al Centro Comercial Multiplaza y podrás adquirirla de manera inmediata al cumplir con los requisitos. O si prefieres, solicítala llamando al 2513-5000 o en cualquiera de los 56 puntos de atención en todo El Salvador.

Para más información sobre las promociones vigentes puedes consultar en el sitio web https://www.promerica.com.sv/ o síguelos en sus redes sociales: Facebook BancoPromericaElSalvador, en Twitter @BancoPromerica e Instagram bancopromericasv entérate de más noticias y promociones pensadas especialmente para ti.