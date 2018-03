Los millennials y sus características en el mundo laboral

Lee también

Esta generación tienen una gran habilidad en el manejo de las herramientas digitales y tecnológicas, ya que es la primera generación que se ha criado bajo la sombrilla de la comunicación digital. "Los millennials son una de las generaciones más preparadas técnica y académicamente, aunque al llegar al mercado laboral es muy común que se encuentren con ofertas de contratos temporales", mencionó Isabel Serrano, formadora y consultora empresarial.Esta es una generación que ha revolucionado el mundo laboral, ya que no tienen miedo a tomar retos, aunque tengan metas un poco ambiguas, tienen mucha inteligencia para conocer lo que se quiere en el mercado y tienen una cultura más de emprendedores que de empleados.Son una generación con una nueva visión de liderazgo, que desafía la cultura de las organizaciones acostumbradas a los modos del siglo XX. Para los millennials, los entornos laborales no solo deben ser colaborativos, sino también divertidos. La forma de obtener buenos niveles de productividad, mejores relaciones entre compañeros, aumento de la creatividad, depende de un entorno agradable y flexible."Sin embargo, estos podrían afectar a las empresas por ciertas características que poseen, por ejemplo, a los millennials les cuesta adaptarse a los sistemas laborales tradicionales, o rígidos y al sentir que no encajan o no están satisfechos, prefieren irse a otro empleo o emprender sus propios negocios y probar suerte. Esto implica una alarmante rotación de personal para las empresas, lo cual sin duda les afecta de diferentes formas", expresó Isabel.Otro punto es que, si bien es cierto, en muchos casos estos jóvenes aunque no se sientan cómodos y motivados en su trabajo deciden permanecer en él, por necesidad de un salario; pero a la falta de motivación, no dan el 100% de su esfuerzo, con lo cual se desperdicia mucho talento que podría aportar grandemente a la empresa. Por otro lado, gracias al gran potencial y rápido aprendizaje de los millennials, las empresas están haciendo uso de herramientas tecnológicas que les permiten estar a la vanguardia con las exigencias del mercado, y facilitar los procesos que ayudan a incrementar la productividad.