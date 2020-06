Hace unos días, en una página de internet dedicada a la historia local, se subió una foto de un grupo de niños blancos con las caras pintadas de negros. El curador explicó que era una foto histórica de juglares que mostraba lo mucho que habíamos progresado como sociedad desde ese momento histórico. Otras personas comentaron que la foto, luego de la muerte de George Floyd, era ofensiva. Criticaron la decisión de subir la foto histórica ahora.

Esta semana he visto además dos camionetas con la bandera de los estados confederados de los Estados Unidos. Para unos es un símbolo de orgullo sureño y para otros es un símbolo de racismo y esclavitud. No es que estos símbolos no fueran polémicos antes de la muerte de George Floyd, pero a lo que quiero llegar es a que han cobrado un significado distinto ahora.

Leer opinión completa en: Los signos y símbolos luego de George Floyd